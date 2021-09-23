ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 23 Eylül 2021

ABONE OL TEKNOFEST ETKİNLİĞİNE GENÇLERİMİZLE KATILDIK TEKNOFEST, ülkemizin teknoloji alanında önemli projelerine imza atan dev şirketlerimizin ürünlerini sergilediği; aynı zamanda teknolojiye, bilime ilgi gösteren gençlerimizle buluştuğu önemli bir etkinlik.

Esenler'de gençlerin bilimsel projelerini destekleyen ve önemli eğitimler veren Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı'mız da, bünyesindeki genç öğrencilerle birlikte bu önemli festivalde yerini aldı.

TEKNOFEST ZİYARETÇİLERİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİMİZLE TANIŞTI Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'nun vizyonuyla kurulan Esenler Belediyesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı, gençlerimizin ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak değerli mühendis ve bilim insanı olabilmesi için teknoloji ve bilime kapı aralayarak onlara ücretsiz bilim-teknoloji eğitimi sağlıyor.

Daha önce de Esenler'de genç kursiyerleriyle beraber Model Roket İmalat ve Uçuş Eğitimi kursu düzenleyen Bilim Parkı'nın çalışmalarını incelemek, geliştirdikleri elektrikli otomobil dahil, gençlerimizin bilimsel çalışmalarına tanık olmak için Esenler Belediyesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı standını da ziyaret edebilirsiniz.

GENÇLERİMİZ ROKETLERİNİ GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTURMUŞTU Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı tarafından daha önce Esenler'de düzenlenen Model Roket İmalat ve Uçuş Eğitimi kursu hakkında bilgi almak isterseniz, bu linki inceleyebilirsiniz.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı öğrencileri 2018 yılındaki Geleceğin Teknoloji Yıldızları" proje seçmelerinde de büyük başarıya imza attmış, seçmelere katılan 7 öğrencimizin tümü, sergiledikleri başarı projelerle takdir toplayarak eğitim almaya hak kazanmıştı.

Onlar Geleceğin Teknoloji Yıldızları

Esenler Belediyesi olarak bilime ve teknolojiye merakı olan yetenekli çocuklarımızın ilgi alanlarına uygun eğitimler alabilmeleri için eğitim ve kurs çalışmalarımız devam ediyor. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı'ndaki ücretsiz eğitimler ve kurslar hakkında bilgi almak için belediyemizle iletişime geçebilirsiniz.

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