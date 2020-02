Teknofest'e son başvuru tarihi 28 şubat

13.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) desteğiyle düzenlenen Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'na 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler katılabilecek.

2018 yılında 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan, 2019 yılında ise 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük havacılık etkinliği olmayı başaran Teknofest 2020 yılında Milli Mücadele'nin gazi şehri Gaziantep'te gerçekleştirilecek. 22-27 Eylül tarihleri arasında #milliteknolojihamlesi heyecanı ile gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturuyor. 2019 yılında 19 farklı yarışma düzenlenirken, 2020 yılında yarışma sayısı 23'e çıkarıldı. Yarışmaya, www.teknofest.org adresindeki Başvuru Formu doldurularak başvurulabiliyor.

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

Bu yıl İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması 3 kategoride düzenleniyor. Her bir kategorinin hedefinde yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer alıyor. Yarışmaya katılan projeler bu doğrultuda değerlendirilip, uygulamaya konuluyor. Yarışmanın hedefleri teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde Afet Yönetimi, Sağlık ve İlkyardım ve Sosyal İnovasyon alanlarına ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak ve bu projeleri özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirmek olarak öne çıkıyor. Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla afet farkındalığını ve afet gönüllülük sisteminin etkinliğini artırmak, afetlerdeki can ve mal kayıplarının önlenmesi ve ekonomik zararlarının en aza indirilmesi için yeni teknolojiler geliştirmek, afet yönetiminin her aşamasında insanlık yararına teknolojik fikirler üretmek konularındaki projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Sağlık koşullarını ve ilk yardım faaliyetlerini iyileştirecek, mevcut sorunlara, hastalıklara, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine yönelik çözümler üretecek, kullanılan cihaz ve teknolojilere milli malzemeler ile yenilik ve tasarım katacak, var olan sağlık hizmetlerine erişilebilirliği kolaylaştıracak, sağlık çalışanlarının ve ilk yardım yapma yetkisine sahip kişilerin yaşadıkları problemleri çözecek, ilk yardım bilen ve uygulayabilen insan sayısının artmasına katkı sunacak teknolojik proje fikirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Göçmenler, engelli bireyler, evsizler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar gibi incinebilir gruplar ile gençlerin koşullarını iyileştirecek, sosyal hayatta yaşadıkları sorunlara çözümler üretecek, yaşamlarını etkin bir biçimde idame ettirmelerine, sosyal imkanlara erişmelerine olanak sağlayacak yenilikçi proje fikirlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kategoride "Gençlik, Göçmen Uyumu ve Engelsiz Yaşam" başlıklarında proje müracaatları beklenmekte.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA