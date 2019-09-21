TEKNOFEST'e beşinci gününde yoğun ilgi

21.09.2019 19:28

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul beşinci gününde büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabında TEKNOFEST'e katılacağını duyurması ve vatandaşları da davet etmesi üzerine festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde festival alanını doldurdu.

Güzel hava ve hafta sonunu değerlendirerek ailesi ve arkadaşlarıyla festival alanına gelen vatandaşlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyu performanslar ve yarışmalar devam etti. En yoğun katılımın görüldüğü festivalin beşinci günü, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konseriyle sona erecek.

TEKNOFEST kapsamında, Dış Hatlar Terminali'nde Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı bugün de devam ederken, Uçan Araba Tasarım Yarışması Çadırı'nda "10 Yıl Sonra Uçan Araba", 226 numaralı körükte ise "Gıda-Çevre-Enerji Bağlantısında Yosunlar ve Biyoyakıt Uygulamaları" konulu seminerler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle katıldığı festivalde katılımcılara hitap etti.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini takdim eden Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı SİHA'ya imzasını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ve torunları ile Akıncı SİHA önünde aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakanlarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra vatandaşları tokalaşarak selamlayan ve onlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara ve gençlere oyuncak ile satranç takımı hediye etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Solo Türk gösterisini izleyen Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar da eşlik etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İçişleri Bakanı Soylu ile görüşme gerçekleştiren Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da festivali izledi.

Uçuş gösterileri büyüledi

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, Rus Hava Kuvvetlerinin Su-30M uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk kattı.

Katılımcılar, TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçakları da yakından görme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de inceledi.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı.

Hem eğiten hem eğlendiren atölyeler

Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.

T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Eğlenceli Robotik Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirildi. Roket Yarışması Etkinlik Çadırı'nda ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlendi.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Öte yandan, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 37 ülkeden 64 drone pilotunun birincilik için mücadele ettiği World Drone Cup'ın finali de yapıldı.

Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT ile festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor. TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında AA'nın yanı sıra Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA