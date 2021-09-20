Teknofest'e 200 Binden Fazla Başvuru Oldu"

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) açılışından bir gün önce TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuştu.

İstanbul'daki TEKNOFEST öncesi Bayraktar şunları söyledi:

"Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz."

TEKNOFEST 2021, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor.

Konuşmasına "TEKNOFEST dördüncü yılında İstanbul'da ilk başladığı yerde devam ediyor" diyerek başlayan Selçuk Bayraktar, "Pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'mızın yönergeleri doğrultusunda tedbirler alınarak kutlanacak. Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST, Dünya'da açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. TEKNOFEST halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Aynı anda alanda yüz bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemimiz işleyecek. Şu an bulunduğumuz alan 450 bin metrekare ve normal şartlarda 450 bin insanı aynı anda bu alanda bulunabiliyor. Ama biz kısıtlı bir katılım uygulayacağız. Festivale katılabilmek için kayıt yaptırmak gerekiyor. Özellikle önden kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz. Ama en önemlisi bütün bu hava araçları tümüyle yerli ve milli araçlar olacak" diye konuştu.

ÖDÜLLERİ AZİZ SANCAR VERECEK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türk bilim adamı Aziz Sancar festivalimizi şereflendirecek. Burada teknolojinin şampiyonlarına ödül verecek. Daha önceki yıllarda da Azerbaycan'dan katılım oluyordu. Ancak bu yıl Karabağ zaferinden sonra özellikle daha da fazla katılım olduğunu gördük. TEKNOFEST'e katılım sağlayacaklara tavsiyelerimiz olacak. Bu yıl alana kadar metro gelmiyor. Ring seferleri düzenleyeceğiz. Aynı zamanda hafta içi festivale katılımın daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Muhakkak önden rezervasyon yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Yoksa burada uzun sıralarda beklemek gerekebilir. Tüm Türkiye'ye festivalimize bekliyoruz."

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