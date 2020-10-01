TEKNOFEST'de derece elde eden öğrencilere Keban gezisi
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TEKNOFEST'de derece elde eden öğrencilere Keban gezisi

01.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:59
TEKNOFEST'de derece elde eden öğrencilere Keban gezisi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji" alanında "Afet Yönetimi" kategorisinde geliştirdikleri Arama Kurtarma Robotu "Umut" ile Türkiye birinciliği elde eden Fırat Üniversitesi öğrencileri Keban gezisi ile ödüllendirildi.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji" alanında "Afet Yönetimi" kategorisinde geliştirdikleri Arama Kurtarma Robotu "Umut" ile Türkiye birinciliği elde eden Fırat Üniversitesi öğrencileri Keban gezisi ile ödüllendirildi.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Ersin Ulaş, Gizem Arslan ve Özlem Karagöz ile Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Ömer Muhammet Uzun, Abdurrahman Onat ve Faruk Akyol ile proje danışmanı Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu başarılarından dolayı Keban'da bir alabalık firması tarafından ilçeye davet edildi.

İlçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrencilere, daha sonra alabalık tesislerinde balık ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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