Teknofest'de Atakum İmam Hatip Lisesi Türkiye 4.'sü oldu

22.09.2019 12:25

Teknofest İstanbul'da düzenlen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robotik Yarışmaları Tasarla Çalıştır kategorisinde Atakum İmam Hatip Lisesi Türkiye 4.'sü oldu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin milli teknolojisini geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Teknofest İstanbul 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalananında gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliği taşıyan Teknofest İstanbul'da çeşitli teknoloji yarışmaları düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Robotik Yarışmaları Tasarla Çalıştır kategorisinde yarışmaya katılan Samsun Atakum İmam Hatip Lisesi Türkiye 4.'sü oldu. 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden ve 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı. 2 binden fazla takım 50 bin yarışmacı finalist olmaya hak kazandı. Finale kalan takımlardan biri olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Robotik Takımı, Robotik Yarışmaları Tasarla Çalıştır kategorisinde Samsunu temsil etti.



Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu danışmalığında öğrenciler Taha Ensar Kukul ve Furkan Teber'den oluşan ekip 4 gün süren zorlu yarışta 4. olarak Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Samsun adına gurur kaynağı oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA