TEKNOFEST Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'na başvurular sürüyor

Güncelleme:
TEKNOFEST 2026 kapsamında, CEZERİ, ASELSAN ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'na başvurular sürüyor. Yarışma, uçan araçların çevresel farkındalığını artıran yapay zeka tabanlı sistemlerin geliştirilmesine odaklanıyor ve katılımcılara çeşitli ödüller sunulacak.

TEKNOFEST 2026 kapsamında, CEZERİ, ASELSAN ve TÜBİTAK yürütücülüğünde hayata geçirilen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması için başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, uçan araçların çevresel farkındalığını artıran ve operasyonel güvenliğini güçlendiren yapay zeka tabanlı algoritmaların geliştirilmesine odaklanıyor.

Bu kapsamda, hava araçlarının kamera ve sensör verilerini işleyerek çevresini algılayabilmesi, otonom ve güvenli uçuş gerçekleştirebilmesi ve olası arıza durumlarını önceden tespit ederek önleyebilmesi hedefleniyor. Yarışma, katılımcılara bu yetkinlikleri kazandıracak akıllı sistemler geliştirmeleri için hem rekabetçi hem de öğretici bir ortam sunuyor.

Yarışma, hava araçlarının çevresini algılayabilmesi, GPS gibi konumlandırma sistemlerinin devre dışı kaldığı durumlarda güvenli şekilde konum kestirimi yapabilmesi ve yarışma esnasında anlık olarak tanımlanan referans objeleri görsel veri üzerinden tespit edebilmesini amaçlayan üç temel görevden oluşuyor.

Takımlar, insan, taşıt ve iniş alanlarının tespitiyle çevresel farkındalık sağlayan sistemler geliştiriyor. Bunun yanı sıra takımlar, görsel veriye dayalı pozisyon kestirimi ve yarışma sırasında paylaşılan dinamik referans nesneleri video kareleri içerisinde tespit ederek konumlarını belirleyebilen yapay zeka algoritmalarını gerçekçi havacılık senaryolarında test etme fırsatı buluyor.

Yarışmaya, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar takım halinde katılabiliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri de başvuru yapabiliyor. Takımlar en az 2, en fazla 5 kişiden oluşuyor. Bu yapı, farklı disiplinlerden gelen gençlerin birlikte çalışarak çok yönlü çözümler geliştirmesine imkan sağlıyor.

Yarışmada birinci olan takıma 250 bin lira, ikinci takıma 225 bin lira, üçüncü takıma ise 200 bin lira ödül verilecek. Yarışmaya başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
