TEKNOFEST 2022'nin teknoloji yarışmalarının bir ayağı Giresun'da yapılacak

GİRESUN (AA) - TEKNOFEST 2022'nin "İnsanlık Yararına Teknoloji ve İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmaları" ayağının Giresun'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyet Üyesi Ömer Kökçam başkanlığında 3 kişilik heyetin dün Giresun'a geldiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin, yarışma için Çotanak Spor Kompleksi, Giresun Liman sahası ve merkez yüzme havuzunda incelemelerde bulunduğu, Vali Enver Ünlü'nün de yer aldığı ilgililerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Ünlü, TEKNOFEST 2022'nin bir ayağının Giresun'da yapılacak olmasından duyduğunu memnuniyeti belirterek, bu tür etkinliklerin Giresun'un tanıtımı açısından büyük kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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