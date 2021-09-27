TEKNOFEST 2022'nin bazı etkinlikleri Rize'de yapılacak - Haberler
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TEKNOFEST 2022'nin bazı etkinlikleri Rize'de yapılacak

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
TEKNOFEST 2022'nin bazı etkinlikleri Rize'de yapılacak

TEKNOFEST 2022'nin bazı etkinliklerinin Rize'de yapılacağı bildirildi.

RİZE (AA) - TEKNOFEST 2022'nin bazı etkinliklerinin Rize'de yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın video konferans sistemiyle Karadeniz bölge toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıya Rize Valisi Kemal Çeber'in de katıldığı ifade edilen açıklamada, toplantıda, festivaldeki bazı etkinliklerin Rize'de yapılacağının ifade edildiği, bu etkinliklerin hangileri olacağına festival komitesinin karar vereceği kaydedildi.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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Haber: TEKNOFEST 2022'nin bazı etkinlikleri Rize'de yapılacak - Haberler
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