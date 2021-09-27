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Teknofest 2022 ne zaman yapılacak?

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Teknofest 2022 ne zaman yapılacak?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in gelecek yıl Samsun'da düzenleneceğini açıkladı. Peki, Teknofest 2022 ne zaman yapılacak?

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST gelecek yıl Milli Mücadele şehri Samsun'da düzenlenecek. Haber i Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar duyururdu. Peki, Teknofest 2022 ne zaman yapılacak?

TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da düzenleyeceklerini belirterek, "TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek." dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 ) yürütücülüğünde; milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Dünya'nın en büyük teknoloji festivalinin 5'ncisinin 2022 yılında Samsun'da yapılacağının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir açıklama yaptı.

Onlarca şehir, onlarca ülke, binlerce yarışmacı, yüz binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST' in, 2022'de Geleceğin Şehri Samsun'da düzenlenecek olmasından dolayı büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını dile getiren Başkan Demir şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99. Yılında kurtuluş meşalesinin yakıldığı milli mücadele şehri Samsun'da böylesi dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun lojistiğiyle, coğrafyasıyla tarihi geçmişiyle bu organizasyona hazır. Bugünden tezi yok, 2022'de yapılacak TEKNOFEST hazırlıklarına başlayacağız. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, Ondokuzmayıs ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz."

Organizasyonun 2022 tarihi henüz açıklanmadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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