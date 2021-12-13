TEKNOFEST 2022 HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

GİRESUN (Habermetre) - TEKNOFEST 2022 kapsamında ilimizde yapılması planlanan "İnsanlık Yararına Teknoloji ve İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmaları" ile ilgili düzenlenen "Hazırlık Toplantısı", Valimiz Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda 12 Aralık Pazar günü saat: 13. 00'de gerçekleştirilen toplantıda; TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında 2022 yılında Giresun'da yapılması planlanan "İnsanlık Yararına Teknoloji ve insansız Su Altı Sistemleri Yarışmaları" için kullanılabilecek alanlar ve imkanlar ele alındı.

Toplantıdan önce Vali Yardımcısı Dr. Davut Sinanoğlu ile birlikte yarışmaların yapılacağı yerlerde incelemelerde bulunan TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam tarafından TEKNOFEST'in Türkiye teknolojisine sunmuş olduğu katkılar ve festival hakkında sunum yapıldı.

Valimiz Ünlü, TEKNOFEST 2022'nin bir ayağının Giresun'da yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek ilimize büyük kazanımlarının olacağını dile getirdi.

Toplantıya Valimiz Ünlü'nün yanı sıra Belediye Başkan V. Osman Öden, Giresun Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Güven Özdem, Vali Yardımcısı Dr. Davut Sinanoğlu, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve heyeti ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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