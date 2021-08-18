Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları
Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları | ÖzÜ TTOAdres: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, Nişantepe Mah., Orman Sok., No: 34- 36, 34794 Çekmeköy/İstanbul Telefon: +90 (216) 564 90 35 Email: tto@ozyegin. edu.
Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları | ÖzÜ TTOAdres: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, Nişantepe Mah., Orman Sok., No: 34- 36, 34794 Çekmeköy/İstanbul Telefon: +90 (216) 564 90 35 Email: tto@ozyegin. edu. tr
Kaynak: Habermetre