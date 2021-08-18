Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları
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Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları

Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları
Habermetre - Haberler | Toplum

Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları | ÖzÜ TTOAdres: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, Nişantepe Mah., Orman Sok., No: 34- 36, 34794 Çekmeköy/İstanbul Telefon: +90 (216) 564 90 35 Email: tto@ozyegin. edu.

Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları | ÖzÜ TTOAdres: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, Nişantepe Mah., Orman Sok., No: 34- 36, 34794 Çekmeköy/İstanbul Telefon: +90 (216) 564 90 35 Email: tto@ozyegin. edu. tr

Kaynak: Habermetre

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Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları - Haberler
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