TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları 18 Temmuz'a uzatıldı
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TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları 18 Temmuz'a uzatıldı

TEKNOFEST 2021 Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi başvuruları 18 Temmuz'a uzatıldı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle zirvenin başvuru tarihi 18 Temmuz 2021'e uzatıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle zirvenin başvuru tarihi 18 Temmuz 2021'e uzatıldı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, 20-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek zirve, Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle zirvenin başvuru tarihi 18 Temmuz'a uzatıldı.

Uluslararası arenada girişimleri tanıtma fırsatı

Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor.

Geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleştirilemeyen zirve, 2019'da 200 yerli ve yabancı girişime, 100 mentora, 50 kurumsal firmaya ve 1.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı. Yurt içinden ve dışından başvuruların gerçekleştirildiği zirvede, bu yıl eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri, oyun, veri, otonom teknolojiler, yapay zeka, blokzinciri, finansal teknolojiler ve mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler jüri tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren girişimler için birincilik ödülü 20 bin, ikincilik ödülü 10 bin, üçüncülük ödülü de 5 bin dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, ABD, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması hedeflenen zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara medeniyetlerin beşiği İstanbul ev sahipliği yapacak.

Yurt dışında yapılan çevrim içi tanıtım etkinlikleri ile de ses getiren, katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan zirve, katılımcılara ünlü girişimcileri canlı dinleme imkanı da sağlayacak.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. Festival, 21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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