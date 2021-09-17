Eklenme tarihi 17 Eylül 2021

ABONE OL TEKNOFEST 2021 - Sen Yeter ki Gitmek İste! Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 TEKNOFEST İstanbul için geri sayım sürüyor. Teknoloji üreten bir Türkiye'nin gelişiminde önemli rolü olan TEKNOFEST'te öğrenciler 34 kategoride kıyasıya yarışacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan festival, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festivali ziyaret etmek isteyenler ise öncelikle TEKNOFEST'in internet sitesinde yer alan "Ziyaretçi kayıt formu"nu buradan doldurarak festivale katılma hakkı kazanacaklar.

Kayıt formunu doldurduktan sonra festivale katılacak vatandaşlarımız, bizimle irtibata geçerek TEKNOFEST'e ulaşım imkanı elde edebilecekler.

TEKNOFEST'e Esenler Belediyesi aracılığıyla gitmek isteyenler 0538 046 94 74 numaralı telefonu arayarak etkinlik alanı için belirlenmiş araç bilgisine ve merak edilen tüm detaylara ulaşabilirler.

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