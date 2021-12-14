TEKNOFEST 2021 Şampiyonlarından Vali Karadeniz'e Ziyaret

İlimizden TEKNOFEST 2021'e katılan ve ' Tarım Teknolojileri' Kategorisinde şampiyon olan Mezzomorto Takımı, Vali Karadeniz'i ziyaret ederek, yeni projeleri insansız su altı aracına ilişkin bilgi verdi.

TEKNOFEST 2021'de Tarım Teknolojileri Kategorisinde şampiyon olan Mezzomorto Takımı öğrencilerinden Ahmed Necib Önder ve Ömer Ceyhun Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve öğretmenleri Ertuğ Gözaydın eşliğinde Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, TEKNOFEST 2021'de Tarım Teknolojileri Kategorisinde şampiyon olan projeye ilişkin bilgi veren Mezzomorto Takımı, ayrıca yeni projeleri insansız su altı aracı çalışmaları hakkında da Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Vali Yaşar Karadeniz, öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade ederek öğrencileri ve öğretmenleri bir kez daha tebrik etti. Çalışmalarına başlanılan insansız su altı aracı projesinde de Mezzomorto Takımına destek olacaklarını belirten Vali Karadeniz, takıma çalışmalarında başarılar diledi.

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