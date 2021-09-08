TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı
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TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

- TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde, gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nın 10.

- TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı

AKSARAY - ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde, gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nın 10. gününde roketleri fırlatılacak Yıldır Roket Takımı hazırlanış süreçlerini ve hedeflerini anlattı.

Aksaray Tuz Gölü'nde ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nın dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışmasına başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım 12 gün boyunca kıyasıya mücadele ediyor. 80 takımdan 13'ü tasarım, üretim, entegrasyon, atışa hazırlık süreci gibi aşamalarda başarı elde ederek birinci olmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşliğinde gökyüzüne fırlattı. Yarışmanın 10. gününde roketleri fırlatılacak takımlardan biri olan Yıldız Roket Takımı yarışma süreçlerini, hedeflerini ve yaşadıklarını İHA Muhabiri'ne anlattı.

Yıldız Roket Takımı Lideri İbrahim Demir yaklaşık bir yıldır yarışma için hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Projemiz yarışmanın yüksek irtifa kategorisinde giriyor. Şu an 20 bin feet'e çıkması hedeflenen roketimiz 3 metre 10 santimetre. Bu roketimizin gövde üretimini, burun konilerini ve aynı şekilde kurtarma sistemlerini, yani neredeyse tamamını kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz devrelerimizde kendi yazılımlarımızı ve gömülü sistemlerimizi kullanıyoruz. Aynı şekilde gövdelerimizde ve iç ekipmanlarımızda herhangi bir ticari durum yok. Bütün tasarımını bizim gerçekleştirdiğimiz bir roketimiz aslında. Kendimiz el emeği göz nuru şekilde hazırladık. 20 bin feete atmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldız Roket Takımı Lideri Demir, 2020 yılında ikinci olduklarını hatırlatarak, "Bu sene de umarım yine bir başarı elde ederiz. Gururlu bir şekilde İstanbul'a döneriz" dedi.

Yarışmaya bir gün kala streslerinin arttığını ifade eden Demir, "Çünkü bir şey unuttuk mu? Bir şeyde hata var mı? Eksiğimiz var mı diye çok düşündük. Tabii ki stresimiz oldu. Ama şu anda bu stresimizi attık sayılır. Elimizden geldiğince roketimizi sağlam ve düzgün bir şekilde teslim etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı
TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı
TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı
TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nda Yıldız Roket Takımı yarışma hedeflerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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