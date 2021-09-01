TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başladı
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TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başladı

TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başladı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

???????TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre yarışlar; havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Roket Yarışması, lise (5 bin fit), orta irtifa (10 bin fit), yüksek irtifa (20 bin fit) ve zorlu görev (Kademeli Roket) olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde gerçekleştirilen yarışmalar, 12 Eylül'e kadar sürecek.

Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile mezunların da katılabildiği yarışmada katılımcılara, farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma, roket sistemleri ve alt bileşenleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları eğitimler sayesinde birlikte çözme ve teknik raporlama yapabilmeye yönelik kabiliyetler kazandırma hedefleniyor.

Yarışma kapsamında takımlardan Ön Tasarım, Kritik Tasarım ve Atış Hazırlık olmak üzere 3 rapor hazırlamaları istendi. Bu raporlara göre gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri sonunda atış yapmaya hak kazanan 80 takım yarışları bekleyecek, atışlar sonrasında dereceye giren takımlar TEKNOFEST 2021'de açıklanacak.

Yetenekli ve teknolojiye meraklı gençlerin sistem mühendisliği vizyonuyla çalıştığı yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 635 bin liralık ödül verilecek.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yapılacak TEKNOFEST 2021 ise bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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