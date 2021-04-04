Teknofest 2021'de Yarışacak Roketler Belli Oldu

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, festivalde yarışacak olan roketlerin ön eleme süreçleri tamamlandı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, festivalde yarışacak olan roketlerin ön eleme süreçleri tamamlandı.

Öğrencilerin uzay teknolojileri ve roket bilimi alanlarına olan ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için başvurular sona erdi.

Bu yıl dördüncü kez öğrencileri ağırlayacak olan Roket Yarışması'na, rekor sayıda başvuru gerçekleşti.

TEKNOFEST Roket Yarışması için bu sene toplamda 544 takım başvuru yaptı. En fazla başvuru "orta irtifa" kategorisinde 296 takım ile gerçekleştirilirken, bunu 223 başvuru ile "lise" kategorisi takip etti.

21 takım "yüksek irtifa" kategorisi için başvururken, 4 takım bu yıl ilk defa açılan "zorlu görev" kategorisine başvurularını yaptı.

T3 Vakfı çatısı altında, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde gerçekleştirilen Roket Yarışması, 1-12 Eylül tarihleri arasında Aksaray'da bulunan Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren takımlar ise 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST'te duyurulacak.

Takımlar 4 Farklı Kategoride Yarışacak

Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık olan yarışmada 4 farklı kategori yer alıyor.

Yarışma lise (5000 feet), orta irtifa (10.000 feet), zorlu görev (10.000 feet) ve yüksek irtifa (20.000 feet) kategorilerinden oluşuyor. Yarışmada temel olarak, takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi, roket içerisinde taşınan asgari 4 kg'lık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması; hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması hedefleniyor.

Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Atış Hazırlık Raporu olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları bekleniyor. Ön Tasarım Raporlarının değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşecek ön eleme sonrası maddi destek almaya hak kazanan takımlar, Kritik Tasarım Raporu sonuçlarına göre belirlenecek. Takımlar, tasarımlarını; yayınlanan Motor Kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapabilecek.

Kaynak: Space Mag Türkiye