TEKNOFEST 2021'de su altı robotlarının yarışı başladı! - Haberler
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TEKNOFEST 2021'de su altı robotlarının yarışı başladı!

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TEKNOFEST 2021'de su altı robotlarının yarışı başladı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması, gençlerin tasarladıkları uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesini ve geliştirilmesini amaçlıyor.

Lise, üniversite ve doktora öğrencilerinin katıldığı yarışmaya başvuruda bulunan 371 takım arasından yarışma alanına katılmaya hak kazanan 56 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Yapay zekayla çok fonksiyonlu çeşitli görevleri otonom olarak yerine getirebilen su altı robotlarının mücadelesi İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu'nda 19 Eylül'e kadar devam edecek.

Su Altı Dünyasının Geleceğini Gençler Belirliyor…

Günümüzde su altı araştırmaları sivil ve askeri uygulamalarda özellikle doğal kaynakların korunması ve incelenmesi ile ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla önem kazanıyor. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, ülkemizde otonom su altı araçlarının üretilmesi konusunda özgün araçların geliştirilmesine öncülük ediyor. Deniz altında görev icra ederken basınç, görüş alanı, haber leşme gibi noktaların daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesini sağlayan su altı robotları; denizlerimizin altını kontrol edilebilir bir yer kılmakta büyük bir rol oynuyor. Arama-kurtarma, deniz temizleme, deniz dibi test ve analizleri gibi birçok deniz altı faaliyetlerinde kullanılan su altı araçları geleceğin robotik teknolojilerinde şimdiden kendine kayda değer bir yer ayırdığını gösteriyor.

Puanlama ve değerlendirmenin her bir kategoride farklı şekilde gerçekleştirildiği yarışmada Temel Kategoride dereceye giren takımlara birincilik ödülü 35 bin TL, ikincilik ödülü 25 bin TL, üçüncülük ödülü ise 15 bin TL değerinde olacak. İleri Kategoride birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL olacak. Yarışma alanında üstlenilen görevlerini ve alandaki iş planlarını en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefleyen takımlar En İyi Takım Ödülünün sahibi olacak. Sualtı ve tüm alt sistemlerine göre tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve değerlendirme ölçütleri gözetilerek takımlara En Özgün Tasarım Ödülü verilecek. Güncel yüksek teknolojiyle uyumlu yerli ve özgün ürünler ise En Özgün Yazılım Ödülünü kazanacak. Dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda fikri olan, projesi olan ve üreten gençler bu yıl yine coşku ve heyecanın merkezi TEKNOFEST'te bir araya gelecekler.

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