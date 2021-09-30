TEKNOFEST 2021'de dereceye giren Aydınlı öğrenciler Vali Aksoy'u ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKNOFEST 2021'de dereceye giren Aydınlı öğrenciler Vali Aksoy'u ziyaret etti

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
TEKNOFEST 2021'de dereceye giren Aydınlı öğrenciler Vali Aksoy'u ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye öğrencileri kabul etti.

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye öğrencileri kabul etti.

Festivalde, "Akıllı Ulaşım" kategorisinde Nazilli Fen Lisesi'nden Efe Karatekin ve Cemil Araz birinci, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Besna İlayda Erçin ve Tuğba Özcan ikinci, "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde ise Didim Valiler Ortaokulu'ndan Almira Düzel de üçüncü oldu.

Eğitim Teknolojileri kategorisinde de en iyi sunum ödülü Nazilli Fen Lisesi Meandros takımından Cemil Araz ve Altan Bilge'ye verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Aksoy, öğrencilerin, yenilikçi fikirleri ortaya koyarak başarı elde ettiklerini söyledi.

Başarıların kent adına gurur verici olduğunu kaydeden Aksoy, "Bu durum aynı zamanda diğer öğrencilerimizin de motivasyonlarına katkı sağlayacak önemli bir başarıdır. Bu yönüyle bu çalışmalar içerisinde yer alan, katkı sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Temennimiz bundan sonraki organizasyonlarda da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek daha farklı projeleri hayata geçirmeleridir." dedi.

Konuşmanın ardından Aksoy, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da katıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Putin'in) Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta teklifi var. Karada ve denizde platform oluşturarak roket fırlatma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'in) Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta teklifi var. Karada ve denizde platform oluşturarak roket fırlatma...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Vladimir Putin Faik Öztrak
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Mustafa Denizli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Valentin Rosier
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEKNOFEST 2021'de dereceye giren Aydınlı öğrenciler Vali Aksoy'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:37:23. #1.12#