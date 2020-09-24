TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2020 nerede, ne zaman? TEKNOFEST 2020 canlı yayın izle!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020 yılında ne zaman yapılacak araştırılıyor. TEKNOFEST, bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi kabul edemiyor. TEKNOFEST nerede?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 21 farklı kategoride yapılan teknoloji yarışmalarına katılan gençler, geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. TEKNOFEST 2020'ye 100 binden fazla yarışmacı katıldı. Diğer yandan koronavirüs sebebiyle ziyaretçi kabul edilmiyor.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye'nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen teknoloji festivalidir.

TEKNOFEST NEREDE, NE ZAMAN?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2020 yılı 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarışmaya 84 ülkeden başvuru yapıldı ve TEKNOFEST'te 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç yarışacak.

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YARIŞMA KATEGORİLERİ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'te düzenleniyor. Yarışama birçok ülkeden de yarışmacı katılıyor.

21 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen seneden farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacaktır.