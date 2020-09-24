TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2020 nerede, ne zaman? TEKNOFEST 2020 canlı yayın izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2020 nerede, ne zaman? TEKNOFEST 2020 canlı yayın izle!

24.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:38
TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2020 nerede, ne zaman? TEKNOFEST 2020 canlı yayın izle!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020 yılında ne zaman yapılacak araştırılıyor. TEKNOFEST, bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi kabul edemiyor. TEKNOFEST nerede?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 21 farklı kategoride yapılan teknoloji yarışmalarına katılan gençler, geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. TEKNOFEST 2020'ye 100 binden fazla yarışmacı katıldı. Diğer yandan koronavirüs sebebiyle ziyaretçi kabul edilmiyor.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye'nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen teknoloji festivalidir.

TEKNOFEST NEREDE, NE ZAMAN?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2020 yılı 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarışmaya 84 ülkeden başvuru yapıldı ve TEKNOFEST'te 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç yarışacak.

TEKNOFEST CANLI YAYIN İZLE...

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'te düzenleniyor. Yarışama birçok ülkeden de yarışmacı katılıyor.

21 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen seneden farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacaktır.

İlgili Haberler

TEKNOFEST 2020 ne zaman başlıyor, nerede olacak? Teknofest nedir? Teknofest açılımı nedir? Teknofest katılımı ücretli mi?
TEKNOFEST 2020 ne zaman başlıyor, nerede olacak? Teknofest nedir? Teknofest açılımı nedir? Teknofest katılımı ücretli mi?
Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu
Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları, konusu
Maria ile Mustafa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa konusu nedir? Maria ile Mustafa 2. bölüm izle!
Maria ile Mustafa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa konusu nedir? Maria ile Mustafa 2. bölüm izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Volkan Bozkır Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Arda Turan Vedat Muriqi Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Bursa Ankara Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2020 nerede, ne zaman? TEKNOFEST 2020 canlı yayın izle! - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:59:21. #1.14#
title