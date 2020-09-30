TEKNOFEST 2020 muhteşem finali ile Gaziantep'te sona erdi

Ülkemizin önde gelen kuruluşlarının desteği ve özverili çalışmaları ile düzenlenen TEKNOFEST bu yıl ise 63 paydaşı ile İstanbul'da yanan "Milli Teknoloji Hamlesi" meşalesini Gaziantep'e taşıdı.

İlk yılında 550 bin, ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST'te milyonlarca insan, coşku ve heyecanla bir araya gelerek "Milli Teknoloji Hamlesi"ne tanıklık etmişti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen festivale üçüncü yılında milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilen festival, milyonlar tarafından ekranları başından ve dijital platformlardan ilgiyle takip edildi.

Ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile "Teknoloji üreten bir Türkiye" için MilliTeknolojiHamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyan festival; teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, ödül törenleri, DENEYAP Kart lansmanı, Deneyap Teknoloji Atölyesi açılışları ve Sn. Cumhurbaşkanımızın değerli ziyaretleri başta olmak üzere unutulmayacak özel anlara sahne oldu.

Türkiye Tarihinin En Büyük Ödüllü Teknoloji Yarışmaları

Roket, Elektrikli Araç, Robotaksi Binek Otonom, Model Uydu, İnsansız Hava Aracı Yarışmaları 1-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlenirken Akıllı Ulaşım, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Helikopter Tasarım, İnsanlık Yararına Teknoloji, Jet Motor Tasarım, Sürü İHA Simülasyon, Uçan Araba Tasarım Yarışmaları Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Gaziantep Olimpik Havuz'da düzenlenen İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması ve Rumkale'de düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak takımlara "En İyi Sunum", "En Özgün Tasarım", "En İyi Takım Ruhu" ödülleri takdim edildi. 100 üniversite, 28 lise, 9 ortaokul, 10 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 Bilim Merkezi, 1 Deneyap takımı olmak üzere toplamda 149 takım ödüllerine kavuştu.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisanüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına katıldı. Yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Aylarca süren hazırlık ve jüri değerlendirmelerinin ardından alt kategorilerle birlikte dereceye giren takımlara toplamda 3 milyon TL'den fazla ödül verildi.

Yeter ki Siz Hayallerinizi Gerçeğe Dönüştürmek İçin Mücadele Edin

TEKNOFEST 2020'ye katılarak çocuk ve gençlerin projeleriyle yakından ilgilenip bilgi alan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmasında: "Bin yıldır bu toprakları vatanımız kılmak uğrunda canlarını ortaya koyan ecdadımız, onca fedakarlığı sizin bugün ve gelecekte göstereceğiniz başarılar için yapmıştır. Her birinizden bu anlayışla eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum. Biz kurduğumuz güçlü altyapıyla, verdiğimiz desteklerle, sağladığımız fırsatlarla, TEKNOFEST gibi platformlarla sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere destek olmakta kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz. İhtiyaçlar varsa gideririz. Engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek vermekten vazgeçmeyin." diyerek gençlere moral ve motivasyon verdi.

Hakkari'den Edirne'ye Tüm Yurdu Deneyap Teknoloji Atölyeleri Saracak

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Ortadoğu Fuar Merkezi'nden çevrimiçi olarak bağlandığı 30 ildeki Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi. Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat'taki Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışı alkışlarla gerçekleştirildi. 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde tüm yurtta gençleri bilim ve teknoloji ile buluşturacak.

Yerli ve Milli "DENEYAP Kart" Teknoloji Tutkunları İçin Geliştirildi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve girişimcilerinin ortak çalışması olan Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti de TEKNOFEST'te Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Bayraktar tarafından tanıtıldı.Milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti; kullanıcılarına toplumu dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi vb. teknolojik alanlarda proje geliştirme imkanı sağlıyor. Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve belirli yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak amacıyla geliştirilen Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti ortaokul ve üzeri seviyede teknolojiye ilgi duyan herkese proje geliştirme imkanı sunuyor.

Kaynak: Bültenler