TEKNOFEST 2020'de gösteri uçuşları yapıldı

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinlikleri kapsamında hava araçları gösteri uçuşları gerçekleştirdi.