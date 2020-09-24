TEKNOFEST 2020'de gösteri uçuşları yapıldı
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TEKNOFEST 2020'de gösteri uçuşları yapıldı

24.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:57
TEKNOFEST 2020'de gösteri uçuşları yapıldı

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinlikleri kapsamında hava araçları gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinlikleri kapsamında hava araçları gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Gaziantep Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen açılış törenin ardından ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Ardından sahneye çıkan SoloTürk, birbirinden heyecanlı hareketler yaparak vatandaşların beğenisini topladı. SoloTürk pilotları telsizden Gaziantep halkını selamladı.

Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da gösteri kapsamında havada hünerlerini sergiledi.

Atak helikopterler ise havada "harmandalı"na eşlik etti. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi de gök yüzünde yaptığı hareketlerle vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler arka arkaya uçuş gerçekleştirdi.

Helikopterden özel halatlarla sarkan Özel Harekat polisleri ellerinde silahlarıyla dev Türk Bayrağı açarak vatandaşı selamladı.

Hava araçlarının coşkusuna, vatandaşlar Türk bayrağı sallayarak ve alkışlarla ortak oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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