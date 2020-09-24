"TEKNOFEST 2020" başladı - Gösteriler - GAZİANTEP

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.