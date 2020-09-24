"TEKNOFEST 2020" başladı (1)
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"TEKNOFEST 2020" başladı (1)

24.09.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:12

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. (1)

'TEKNOFEST 2020' başladı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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