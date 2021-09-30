TEKNOFEST 161 bin 128 haberle medyanın en çok konuştuğu başlık oldu - Haberler
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TEKNOFEST 161 bin 128 haberle medyanın en çok konuştuğu başlık oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
TEKNOFEST 161 bin 128 haberle medyanın en çok konuştuğu başlık oldu

21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda dördüncüsü gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene de oldukça hareketli geçti.

21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda dördüncüsü gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene de oldukça hareketli geçti. Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve teknoloji festivali altı günün ardından sona erdi. Milli teknoloji hamlesi sloganıyla gerçekleşen etkinlik, Eylül ayının en çok konuşulan haberler başlıklar arasında yer aldı.

Havacılık, uzay ve teknoloji konusunda, Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi ve bu bilincin oluşturulması amacıyla gerçekleşen TEKNOFEST, rekor katılımcı sayısına ulaştı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen ve hafta boyunca yoğun ilgi gösterilen festival, toplumun tüm kesiminden katılımcıları ağırlarken Türkiye gündeminin yanı sıra dünya gündeminde de yer aldı. Medya takip kurumu Ajans Press'in 15 binin üzerinde yazılı basın, televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya mecralarını tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, TEKNOFEST Eylül ayı boyunca 161 bin 128 habere konu olarak Eylül ayının en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer aldı.

Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya taramasına göre, Eylül ayı başından beri 3 bin 229 yazılı basın haberine konu olan TEKNOFEST medyanın en çok konuştuğu konular arasında başı çekti. Televizyon ekranlarında birçok haber ve canlı yayın gerçekleşirken, konuyla ilgili ekranlara 2 bin 29 haber yansıdığı belirlendi. İnternet sitelerinde 25 bin 706 haber de yer alan havacılık ve uzay festivali, sosyal medyada ise 130 bin 164 haber le gündemde yer aldı. - İSTANBUL

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