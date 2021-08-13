TeknoClub ayrıcalıkları yeniliklerle devam ediyor

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerine hediyeler, özel ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya seçenekleri sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerine hediyeler, özel ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya seçenekleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, alışveriş seviyesine göre TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olan müşteriler, TeknoClub'ın özel kampanyalarından yararlanıyor. A

ğustos ayı boyunca sevdiklerini mis kokulu çiçeklerle sevindirmek isteyen tüm TeknoClub üyeleri, Çiçek Sepeti'nin bir hizmeti olan Via Bonte alışverişlerinde yüzde 25 indirim imkanına sahip olacak. Gardırobunda yeni bir hava estirmek isteyen TeknoClub üyeleri için Beymen Club yeni sezonda tüm ürünlerde yüzde 60 indirim ayrıcalığı var.

Ayrıca TeknoElit üyeleri NetWork ve Divarese yeni sezonda net yüzde 60 indirim fırsatından yararlanabilecek. Diğer yandan tüm TeknoClub üyeleri 3 ay boyunca Türkiye'deki CarrefourSA marketlerden yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL CarrefourSA puan da kazanacak.

TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek, daha çok avantajdan yararlanabiliyor. TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olan müşteriler, avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve üçüncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip oluyor. TeknoClub'a, Teknosa'nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamaları ya da SMS üzerinden üye olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık