Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek
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Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek

19.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:58
Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek

Olağanüstü durumlarda teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri, bilişim teknolojileri kullanılarak, uzaktan yapılabilecek.

Olağanüstü durumlarda teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri, bilişim teknolojileri kullanılarak, uzaktan yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknik Servislere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan değerlendirme ve denetim mümkün olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 08:58:33. #1.15#
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