Teknik personellere Hitit'ten eğitim desteği

20.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:46

Çorum sanayisinde teknik personel ve 7+1 ile 3+1 uygulamalı işyeri eğitiminden yararlanan öğrencilerin teknolojik bilgi birikimiyle, deneyiminin artırılması için HÜBTÜAM'ın alt yapı imkanlarının kullanılarak teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi amacıyla Hitit Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası arasında protokol imzalandı.



İmza töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Üniversite-Sanayi" işbirliği kapsamında somut adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.



Bu adımlardan daha önceden altyapısını kurdukları çalışmaları da faaliyete geçirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "7+1 ve 3+1 ile ilgili TSO'nun büyük desteğiyle bir noktaya gelmişti. Ancak bazı nedenlerden dolayı aksadı.7+1'i bu yıl içerisinde faaliyete geçireceğiz. Üniversite-sanayi işbirliği anlamında üniversite ile TSO kendilerini çok iyi tanıdılar. Özel gayretlerle de bu kapsamda bir alan açıldı. Firmalarımıza eğitim desteği vermek adına bir teklifte bulunduk. Çorum'a değer veren kuruluşla birlikte yapacağız. Bizim de sizin tecrübelerinizden, sizin de bizim tecrübelerimizden faydalanabileceğiniz bir işbirliği protokol olacak" dedi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ise Çorum sanayisindeki tüm sektörlerde en büyük problemin ara eleman açığı olduğunu söyledi.



Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluşundan bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odası olarak hep içerisinde olduklarını dile getiren Başaranhıncal, "Merkezde kullanılan cihazların alımında tüm sanayicilerin görüşleri alınırken, nelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilerek laboratuar bu şekilde oluşturuldu.



Bu sadece ürün bazlı, firmaların İstanbul'da Ankara'da yaptırdığı deneylerin burada yapılması değildi. Asıl hedef AR-Ge çalışmalırın desteklenmesiydi. Firmalarımızın sadece laboratuar bazlı demiyorum, teknik anlamda da bunaldığı, daraldığı dönemlerde destek istemiştik. KOBİ Hastanesi projesiyle adım atıldı" ifadelerini kullandı.



Bilgisiz hiçbir şeyin yapılamayacağını dile getiren Başaranhıncal, "Çorum sanayisindeki tüm sektörlerde en büyük problem ara eleman. Yetişmiş eleman Bugünde bu yaraya çare olmak amacıyla bir aradayız. Üzerimize düşen ne varsa üniversitemize açık çeki veriyoruz. Artık iş dünyası şunu biliyor. Önceden belli bir bedel aldığı zaman hemen karşılığını görmek istiyordu. Bilgiye yatırımın geri dönüşü hemen olmuyor. Bilgisiz de hiçbir şeyin olmadığını geleceğimizin olmadığı ortada" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA