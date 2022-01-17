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Teknik lise öğrencileri adını Türkiye yarı finaline yazdırdı

Teknik lise öğrencileri adını Türkiye yarı finaline yazdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki Teknik Anadolu (MTA) Lisesi, Badminton spor branşında adını Türkiye yarı finaline yazdırdı.

MALATYA (İHA) - Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki Teknik Anadolu (MTA) Lisesi, Badminton spor branşında adını Türkiye yarı finaline yazdırdı.

Sivas'ta düzenlenen okullar arası Badminton grup müsabakalarında Malatya Şehit Kemal Özalper MTA Lisesi ikinci oldu.

Grup ikincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Şehit Kemal Özalper MTA Lisesi'nin, Türkiye yarı final müsabakalarında başarılı olmak için yoğun çalışma yapacağı kaydedildi. - MALATYA

Teknik lise öğrencileri adını Türkiye yarı finaline yazdırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Badminton, Malatya, Türkiye, Şehit, Spor, Haber

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