Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2)

08.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:16

ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Van- Çatak- Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerleyebildiği bölgede görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar iniyor. Van- Çatak karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Görentaş Mahallesi'nden itibaren de yol trafiğe kapatıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, can güvenliği gerekçesi ile araçların Çatak ve Bahçesaray yönüne gitmelerine izin vermiyor.

Kaynak: DHA