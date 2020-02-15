Teknik ekip çığ bölgesine ulaştı
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Teknik ekip çığ bölgesine ulaştı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine teknik ekip ulaştı.

15.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:19
Teknik ekip çığ bölgesine ulaştı

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine teknik ekip ulaştı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat 2020 tarihinde düşen çığ bölgesine yol açıldıktan sonra Erzurum, Van , UMKE, jeoloji, meteoroloji, kara yollarından birer yetkili ile iki vatandaş olmak üzere 17 kişiden oluşturulan teknik ekibin çığ bölgesine ulaştığı belirtildi. Aşırı soğukların hakim olduğu bölgede uygun görülmesi halinde ve çığ riski yoksa kar altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları başlatılacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
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