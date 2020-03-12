Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler piyasaya sürülemeyecek
Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanması, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esasların belirlenmesini amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı.
12.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:43
Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanması, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esasların belirlenmesini amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com