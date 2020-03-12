Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler piyasaya sürülemeyecek Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanması, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esasların belirlenmesini amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı.

Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanması, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esasların belirlenmesini amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı. Kaynak: Dunya.com