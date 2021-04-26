Teknik direktörlüğünü Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor
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Teknik direktörlüğünü Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor

Teknik direktörlüğünü Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev, 4 sezon aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev, 4 sezon aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, dün Inhulets'i 5-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Shakhtar Donetsk'in 13 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde en son 2015-2016 sezonunda kupaya uzanan Kiev ekibi, Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

75 yaşındaki Mircea Lucescu da kariyerinin 36. kupasını kazanarak önemli bir başarıya attı.

Sezon başında göreve getirdiği tecrübeli teknik adamla çıkış yakalayan Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Ukrayna Süper Kupası'nı müzesini götüren Dinamo Kiev, mayıs ayında oynanacak Ukrayna Kupası finalini de kazanması halinde sezonu 3 kupayla kapatacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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