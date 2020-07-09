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Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?

Fatih Terim: Yasaklarla kimse kalkınamazErol Bulut: Yabancı sayısının serbest olması gerektiğini düşünüyorumTamer Tuna: Yerli sayısının fazla olması lazım ama bu süreç, altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemeliRıza Çalımbay: ya tamamen serbest ya da sınır olmalıHikmet Karaman: İçinde artı olan...

Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?
09.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:08

Fatih Terim: Yasaklarla kimse kalkınamaz

Erol Bulut: Yabancı sayısının serbest olması gerektiğini düşünüyorum

Tamer Tuna: Yerli sayısının fazla olması lazım ama bu süreç, altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemeliRıza Çalımbay: ya tamamen serbest ya da sınır olmalıHikmet Karaman: İçinde artı olan her şeye karşıyımİbrahim Üzülmez: Yerli oyuncuların fiyatı artacak

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı yeni yabancı kuralı kararıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez değerlendirmede bulundu.FATİH TERİM: YASAKLARLA KİMSE KALKINAMAZGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı kuralıyla ilgili şunları söyledi;"Şimdi bir defa bunun algısını yaptılar. 3-5 hafta önce zaten 8 oynayacak, 3 Türk olacak diye bir şeyler dolaştı dikkat ederseniz. Nihat Bey de düşüreceğiz dedi zaten ama demek ki futbol federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve kulüpler birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, futbol federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz. Açıkçası çok kişi de biliyordu zaten. Aylar öncesinden bunun algısını çok güzel yaptılar. Hatta şöyle, 'Kardeşim bu yabancılara ödenen paralar nedir' diye. Halbuki, Türkiye'ye Türk oyuncular 10 milyon, 9 milyon, 11 milyon bonservise alındı. Ama çok güzel algısını yaptılar boşuna harcanıyor diye. Futbolcunun Türkü, yabancısı yoktur. Ama şu vardır bizde, benim kendi kulübümde de burada, biz yaparız yaparız yaparız, çıkarsınız oradan her şeyi değiştirirler. Doğru yanlış, bu felsefemiz bizim her yerde vardır. Her yerde var bu. Gerekçesi nedir, niyedir. Yani derseniz ki Türk futbolcusu böyle daha çok yetişir, önümüzde örneği var. Bugün Avrupa'da en çok oynayan, yılların en çok oynayan oyuncusu bu yıllarda. Hem de oyuncularımız Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor. Ama dediğim gibi herhalde gelişimi böyle uygun gördüler ama ben ve öğrendiklerim ve tecrübem hayat bana kısıtlamalarla gelişilemeyeceğini söylüyor. Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkes altyapı altyapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Oyuncu ayırt edebilir misiniz Türk oyuncu yabancı oyuncu diye. Oyuncu oyuncudur. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Yine 14 ister 6'sı değiştirir sahada 3 tane. Halbuki öbür sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Teşvik koymuştuk Türk oynatana. Genç oynatana genç takımdan daha fazla, teşvik önemli bir şey. İki, müthiş yarış vardı yabancı yerli oyuncular arasında. Üç, burada hiç kimse boşu boşuna para alıp Türk oyuncu ya da yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup boşu boşuna para almak istemedi herkes Avrupa'ya gitmeye başladı. Dört, dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez, görmemiştir görmeyecektir. Örnekse son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya, Almanya bir ay önce İspanya. Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Hepsinde serbest yabancı. Bunlar bu konuyu kimler, kim bilmiyorum ama sonuç olarak 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. Hatta biz başka taraflardan duyduk açıkçası. Duyulan da yanlış çıkmadı. Hayırlı olsun, saygı duyacağız sonuçta federasyonumuzdur. Ne derse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. Arkadaşlarımızın çoğu 4+2 6+2'de bu işi maalesef unutanlar veya hata yapanlar oldu hükmen yenilenler. Yine ona döneceğiz yavaş yavaş" dedi.EROL BULUT: YABANCI SAYISININ SERBEST OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUMErol Bulut da, gelecek sezon uygulanmaya başlanacak yabancı kuralıyla ilgili, "Her zaman söylediğimin arkasında olacağım. Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sayısının alt yapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Alt yapının sorunu ülkemizin genel sorunu yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak alt yapıdan da futbolcu çıkar ama bunun yabancı sayıyla alakası yok" diye konuştu.TAMER TUNA: YERLİ SAYISININ FAZLA OLMASI LAZIM AMA BU SÜREÇ, ALTYAPININ İYİ OLUŞ SİSTEMİYLE İLERLEMELİFraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise şöyle konuştu: "Türk futbolu adına nasıl faydalı olabilir, yerli yabancı katkı mı sağladı, zarar verdi mi diye yabancı kuralı hep tartışma oldu. Yabancı sayısının azaltılması, yerli oyuncu kalitesini noktasında bunu avantaj olarak çok kullandık. Birçok oyuncunun fark edilmesi sağlandı. Zeki'nin, Çağlar'ın, transfer olan tüm oyuncuların bu anlamda eğer olmasaydı PTT 1'inci Lig'den yurt dışına çıkıp oynama avantajını kullanmayacaklardı. Bir gerçek var ki sahada bugün bizde olduğu gibi zaman zaman 6-7 yerli oyuncuyla maçlara çıkabildik. Bu sayının fazla olması lazım ama bu sürecin altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemesi lazım. Trabzonspor bu konuda çok iyi. Bizim de Antalyaspor olarak çalışmalarımız var. Bu anlamda altyapıya büyük yatırımlar yapıldı. Umarım karşılığı iyi olacaktır. Ben pozitif ve olumlu buluyorum."RIZA ÇALIMBAY: YA TAMAMEN SERBEST YA DA SINIR OLMALIDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Federasyonumuz, yavaş yavaş herhalde yabancı sınırını azaltmaya çalışıyor. Haklılar, 14 yabancının tamamen 6 tanesi çok iyi adam olsun. Bana göre de doğru. ya tamamen serbest bırakmaları, ya da sınır koymaları gerekiyor. Kulüpler de 14 alacağına 6-7 çok iyi yabancı alabilir. Bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor. Bazısına bakıyorsunuz, özellikle Galatasaray 11 yabancı oynatıyor. Özellikle Anadolu takımları yanlış kullanıyor" dedi.HİKMET KARAMAN: İÇİNDE ARTI OLAN HER ŞEYE KARŞIYIMBtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Bu konuya iki taraflı bakmak gerekiyor. Sınırlandıralım da diyebilirsiniz. ya da serbestlikle belli kurallar koyalım da diyebilirsiniz. Bence konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin iyi bir çalışma yapması gerekiyor. Geçmişten deneyimimiz var. 5 artı 2, 4 artı 2. Artı 2 olan her şeye karşı çıkıyorum. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel gelişimi bozuyor. Genelde düşünüldüğünde kaç yabancı ile kulüpler devam edebilsin? Takım karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Türk oyuncularının da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun. Yerli oyuncuların da o hakları olması lazım. Teknik ekibin oyuncularla arası da bozuluyor. Yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasında sorunlar çıkıyor" ifadelerini kullandı.İBRAHİM ÜZÜLMEZ: YERLİ OYUNCULARIN FİYATI ARTACAKAnkaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de şunları söyledi:

"Kaos olacağını söyleyebilirim. Transfer nasıl olacak, hazırlık aşaması nasıl olacak bilmiyoruz. Herkes şu an can derdinde, bu bizim için ikinci aşamada. Yabancı kriteri konusunda şunu söylemeliyim. Bizim bu süreçte Avrupa'ya giden çok fazla gitti milli oyuncumuz oldu. Çok futbolcumuz yurt dışına gitti. Yabancı sayısına takılmamak lazım. Belli kriterler konabilir ama kısıtlayarak da çözüme kavuşamayız. Yabancıyı kısıtlayacağız yerli oyuncuların fiyatı artacak."

Kaynak: DHA

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