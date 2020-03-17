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Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Spor

Teknik direktörler virüs bulaşma tehlikesi nedeniyle maçların oynatılmamasından yana

Tamer Tuna : potansiyel olarak virüse açık bir ortamdayızRıza Çalımbay: Bu sürecin biran önce bitmesini umuyoruzSüleyman EKİN / ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış...

17.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:33
Teknik direktörler virüs bulaşma tehlikesi nedeniyle maçların oynatılmamasından yana

Tamer Tuna : potansiyel olarak virüse açık bir ortamdayız

Rıza Çalımbay: Bu sürecin biran önce bitmesini umuyoruz

Süleyman EKİN/ ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış karşılaşması sonrası basın toplantısında maç değerlendirmesinin yanı sıra koronavirüs tehlikesi ve yarattığı tahribat için açıklamalarda bulundular.

Tamer Tuna, Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandığını belirterek, liglerde oynanan maçlarda seyircilerin önemine dikkat çekti. Takım ruhunun kaynağının taraftar olduğuna vurgu yapan Tamer Tuna, "Futbolun güzelliği taraftar. Onları hissedememek çok kötü" dedi.

Futbolun temaslı bir oyun olduğuna işaret eden Tamer Tuna, "Takımda aynı dile konuşmadığımız çok oyuncu var. 6 farklı dil konuşuluyor. Biz de oyuncularımıza diyalog ve temas halindeyiz. Güvenin sağlık anlamında kaybedildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu konuda devletimin, özellikle Sağlık Bakanımızın açıklamaları bize güven veriyor. Hiçbir canın kaybedilmemesi, yabancı oyuncularımıza çok güvenli bir ülkede olduklarını söylememiz önemli" diye konuştu.

Sporla ilgili verilecek kararlarda teknik heyet ve oyuncuların da görüşünün alınması gerektiğini aktaran Tamer Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sporla ilgili kararlar bu işin içerisinde olanların fikri sorularak da alınabilir. Bu işte mağdur olacak en önemli kişiler biz değiliz. Ligler iptal olsa da ertelense de arkamızda, sahada, tesislerde çalışanlar mağdur olacak. Bizler her kararı uygulamak zorundayız. Ancak oyuncuların zihinsel sağlığı da önemli."Bir soru üzerine futbolcuları Charles'in kendi ülkesinde 14 günlük karantinaya alındığına dikkat çeken Tamer Tuna, "Futbolcumuzu tedavi için 2 günlüğüne ülkesi Brezilya'ya göndermiştik. Fransa üzerinden ülkesine gittiği için karantinaya alındı. Şimdi dönüş sorunu yaşıyor. Bu sadece Charles ile ilgili bir durum değil. Geçtiğimiz günlerde buraya yabancı oyuncularımın aileleri, arkadaşları geldi. Hala otelde kalanlar var. Biz bu insanlarla birlikte yaşadık. Hasta değiliz ama potansiyel hastayız. 7 oyuncumuzda gribal enfeksiyon var. Komplo teorisi üretmiyorum ama maalesef süreç bu. Bu süreci yöneticilerimiz iyi yönetiyor. VİRÜS BİZE BULAŞMIŞ OLABİLİR, HER AN BULAŞABİLİR. MAÇLARIN OYNATILMAMASINDAN YANAYIMKişisel tercihim ise maçların oynatılmaması yönünde. Ben liglerin erteleneceğini tahmin ediyorum. Bunu bir yerlerden aldığım bilgiye dayandırmıyorum. Sürecin gidişatı bunu gösteriyor. İçimizden hastaların çıkabileceğine dair düşüncemden dolayı bunları söylüyorum. Bize virüs bulaşmış olabilir. Futbolcuların çocukları, aileleri ile birlikteydik. Örneğin, Sinan Gümüş'ün anne ve babası Almanya'dan geldi. Bana 'Hocam onlara dokunamıyorum' dedi. Çocuklar anne ve babalarına sarılamıyor. Soyunma odasında bile herkes tereddüt içerisinde. Göz göze geliyoruz ve bu teması duygularımızla yaşatıyoruz. Böyle bir ortamda çalıyoruz. Soyunma odasında birlikteyiz, aynı tabaktan, çatal, bıçaklarla yemeğimizi yiyoruz. Önlem alsak da potansiyel olarak virüse açık bir ortamdayız. Şu an bile bu ortamda virüse açığız" diye konuştu.

ÇALIMBAY: KALAN 8 MAÇI İYİ BİR ŞEKİLDE BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZRıza Çalımbay ise maçtan önce dünyada yaşanan olaylardan dolayı futbolcularda konsantre sorunu olduğunu söylediğini belirterek, "Tabii böyle bir zamanda maça konsantre olmak zor" dedi.Futbolcuların maça kontsantre olamadığına vurgu yapan Çalımbay, "Sağlık futboldan, her şeyden daha da önemli. Bu sürecin biran önce bitmesini umuyoruz. Seyirci olmayınca konsantre de düşüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay açıklamalar


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Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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