Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
07.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:49
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Prof. Çuhadaroğlu, Yılmaz Vural'ın yoğun bakımdan çıkartılarak servise alındığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul