Teknik direktör Ümit Karan: Menemenspor'la yol ayrımına geldik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teknik direktör Ümit Karan: Menemenspor'la yol ayrımına geldik

Teknik direktör Ümit Karan: Menemenspor'la yol ayrımına geldik
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de sezonu kümede kalarak noktalayan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, kulüple yol ayrımına geldiklerini açıkladı.

TFF 1'inci Lig'de sezonu kümede kalarak noktalayan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, kulüple yol ayrımına geldiklerini açıkladı.

Yeni sezonda Menemenspor'la yola devam etmeyeceklerini söyleyen Karan, "Bana gelen birçok teklif var. Bu teklifleri değerlendireceğim. Menemenspor'da stresli ve zorlu bir sezonu geride bıraktık. Kümede kalmayı başardık. Artık yeni sezonda devam etmeyeceğiz gibi gözüküyor. Hepimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.Bu sezon sarı-lacivertlilerin başında 18 müsabakaya çıkan Ümit Karan 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. Karan yönetimindeki Menemenspor, kümede kalmayı başardı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray
Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Beren Saat Özcan Deniz Yeliz Kuvancı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teknik direktör Ümit Karan: Menemenspor'la yol ayrımına geldik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 13:05:54. #1.13#

title