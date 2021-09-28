Teknik direktör Samet Aybaba, adının verildiği liseyi ziyaret etti
Teknik direktör Samet Aybaba, Osmaniye'de kendi adını taşıyan spor lisesini ziyaret etti.
OSMANİYE (AA) - Teknik direktör Samet Aybaba, Osmaniye'de kendi adını taşıyan spor lisesini ziyaret etti.
Aybaba ziyarette, Okul Müdürü Aylin Loş Başlamışlı'dan okul hakkında bilgi aldı.
Okulu gezen ve öğrencilerle sohbet eden Aybaba, Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 48 kiloda birinci olan Cennet Esma Demir ve 36 kiloda ikinci olan Fatma Şeyma Avcı'yı tebrik etti.
Okul Müdürü Aylin Loş Başlamışlı, spor lisesi bünyesinde kulüp kurulduğunu ve burada başarılı sporcular yetiştirileceğini belirtti.
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