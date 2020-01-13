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Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, Kayseri'de taraftarlarca meşaleyle karşılandı.

13.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:16
Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü , Kayseri'de taraftarlarca meşaleyle karşılandı.

Antalya kampının ardından Kayseri'ye gelen Prosinecki'yi karşılamak için çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, kent girişinde toplandı.

Meşale yakıp tezahüratta bulunan taraftarlar, Prosinecki'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Prosinecki, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Ayrıca, Kayserispor taraftarı 51 yaşına giren Robert Prosinecki'nin yeni yaşını pasta keserek kutladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
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