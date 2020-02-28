Teknik Direktör Rıza Çalımbay: Her Maça Final Havasında Bakıyoruz

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Süper Lig'de 23. haftada 45 puanla 4. sırada bulunan Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son hafta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçı ve gelecek maçlar ile ilgili konuştu. Çalımbay "Telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz, bir daha o maçın telafisi yok" dedi.