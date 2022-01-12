- Teknik Direktör Mustafa Kaplan, öğrencisi Ahmet Çalık'ı anlattı

" Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra gelip sürekli altyapıdaki çocuklara krampon, malzeme, eşofman desteği yapardı"

ANKARA - Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'nden Teknik Direktörü Mustafa Kaplan öğrencisini anlatarak, "Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra gelip sürekli altyapıdaki çocuklara krampon, malzeme, eşofman bazında her türlü desteği yapardı. Çünkü çok düzgün bir aileden geliyordu. Yetişme tarzı çok iyiydi" dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın Keçiören'de bulunan baba evine taziye ziyaretine gelen Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Ahmet'le, Gençlerbirliği'nde uzun yıllar beraberdik. Ahmet'in hep bir hedefi vardı. Antrenmanlar sonrası özel çalışmalar yapardı. Bizleri üzdü, çok düzgün, çok dürüst bir arkadaşımızdı. Belki A Milli Takım'a tekrar gidip tekrar formayı giyecekti, belki üç büyüklerden birine tekrar gidecekti. Bu sezon çok iyi bir çıkışı vardı" diye konuştu.

"Ahmet düzgünlüğüyle, adamlığıyla, çalışkanlığıyla Türk futbolu adına büyük bir kayıp oldu" diyen Kaplan, "Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra gelip sürekli altyapıdaki çocuklara krampon, malzeme, eşofman bazında her türlü desteği yapardı. Çünkü çok düzgün bir aileden geliyordu. Yetişme tarzı çok iyiydi. İkinci lig, üçüncü lig oynamadan gelip direkt Gençlerbirliği'nde oynayan ve takım kaptanlığı yapan bir arkadaşımızdı. Onun gibi bir arkadaşla çalıştığım için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.