HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, üzdüğü takımları Süper Lig'e çıkarıyor

TFF 1. Lig'de son 3 sezonda çalıştırdığı 3 takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak, play-off finallerinde elediği takımları sonraki sezon üst lige taşıyarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, üzdüğü takımları Süper Lig'e çıkarıyor
17.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:22

TFF 1. Lig'de son 3 sezonda çalıştırdığı 3 takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak, play-off finallerinde elediği takımları sonraki sezon üst lige taşıyarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup edip puanını 63'e çıkaran Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.

Önceki sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçen sezon da Gaziantep FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile şampiyonluğa ulaşarak "hat-trick" yaptı.

Deneyimli teknik adam, TFF 1. Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

Play-off finalinde eledi, sonraki sezon Süper Lig'e taşıdı

TFF 1. Lig'in 2017-2018 sezonunda Altıparmak yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off finalinde Gaziantep FK'yi penaltı atışlarında eleyerek, Süper Lig biletini aldı.

Mavi-beyazlıların uzun yıllar süren "Süper Lig" hasretini bitiren Altıparmak, daha sonra 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK'nin başına geçti.

Altıparmak'ın başında olduğu Gaziantep FK, play-off finallerinde Hatayspor'u penaltı atışlarıyla yenerek Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında bu kez de Hatayspor'da göreve başlayan Altıparmak, bitime bir hafta kala bordo-beyazlıları şampiyonluğa ulaştırdı.

Deneyimli teknik adam, play-off finallerinde elediği Gaziantep FK ve Hatayspor'u da bir sezon sonra Süper Lig'e yükselterek ilginç bir istatistiğe imza atmayı başardı.

"Üzdüğüm takımları sonraki sene sevindirdim"

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 sene üst üste Süper Lig'e takım çıkarmanın farklı bir gurur ve keyif olduğunu söyledi.

Bu sezon da Hatayspor'u Süper Lig'e taşıdıklarını belirten Altıparmak, şunları kaydetti:

"Dünyada 3 sene üst üste aynı takımla şampiyonluk yaşayan hocalar var ama 3 farklı takımla şampiyonluk yaşamak bana nasip oldu. Benim istatistiğimde de farklı bir durum söz konusu. Üç senede yaşadığım şampiyonluklar sırasında üzdüğüm takımları sonraki sene sevindirdim. Bu da benim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Erzurum'dayken Gazianteplileri, Gaziantep'teyken de Hataylıları üzmüştüm ama hepsiyle ayrı ayrı şampiyonluk yaşayıp bir anlamda o şehirlerle, taraftarlarla helalleşmiş olduk. Hatay'ın şampiyonluğuyla da 53 yıldır Süper Lig hasreti yaşayan bir şehre sevinç yaşatmış olduk. Bu da benim için çok önemliydi. Bu başarılara yenilerini eklemek de bizlere nasip oldu."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 3. Sayfa
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop
Magazin Emrah Cansu Tosun Defne Samyeli Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Ünal Karaman Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Teknik direktör Mehmet Altıparmak, üzdüğü takımları Süper Lig'e çıkarıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:23:44. #1.14#
title