Teknik direktör Marco Rose, Borussia Mönchengladbach'tan ayrılıp Borussia Dortmund'u çalıştırmak istiyor
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Teknik direktör Marco Rose, Borussia Mönchengladbach'tan ayrılıp Borussia Dortmund'u çalıştırmak istiyor

15.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:01
Teknik direktör Marco Rose, Borussia Mönchengladbach'tan ayrılıp Borussia Dortmund'u çalıştırmak istiyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose'nin sezon sonunda kulüpten ayrılarak Borussia Dortmund'a geçmek istediği bildirildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose'nin sezon sonunda kulüpten ayrılarak Borussia Dortmund'a geçmek istediği bildirildi.

Borussia Mönchengladbach kulübünden yapılan açıklamada, Marco Rose'nin kendi isteğiyle sezon sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.

Kulübün sportif direktörü Max Eberl, Rose ile son haftalarda görüşmeler yapıldığı bilgisini paylaşarak, "Rose maalesef 2022'in haziran ayına kadar süren sözleşmesindeki bir maddeyi kullanmak ve yazın Dortmund'a geçmek istediğine karar verdi." ifadesini kullandı.

Eberl, sözleşmedeki şartların vaktinde yerine getirilmesi durumunda Rose'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağını belirterek, sezon sonuna kadar da, Rose ile birlikte tüm gücü toplayarak Bundesliga'da, Almanya Kupası'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflere ulaşmak istediklerini kaydetti.

2017-2019 yıllarında Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımını çalıştıran Rose, 2019-2020 sezonunun başında Borussia Mönchengladbach takımının başına geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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