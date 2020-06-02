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Teknik direktör Karaman, başkan Gevrek'in bahçesinde çilek topladı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, Kale ilçesinde bulunan evinde teknik direktör Hikmet Karaman'ı ağırladı.

Teknik direktör Karaman, başkan Gevrek'in bahçesinde çilek topladı
02.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:11

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, Kale ilçesinde bulunan evinde teknik direktör Hikmet Karaman'ı ağırladı. Karaman bahçede çilek topladı, Gevrek ile birlikte köy kahvaltısı yaptı.

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'da yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlar ertelenirken, sarı-siyahlı futbolculara da izin verilmişti. Daha sonra yenilenen testler negatif sonuçlanmıştı. Takıma izin verilmesinin ardından kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Hikmet Karaman'ı evine davet etti. Gevrek'in davetini geri çevirmeyen Karaman, başkanın Kale ilçesindeki evine giderek bahçeden çilek topladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, çilek topladığı ve başkan Gevrek ile yer sofrasında kahvaltı yaptığı sırada çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.


Kaynak: DHA

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