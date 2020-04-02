Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu Çivili Tahta Oyunu Oynadı
Altınordu'nun başarılı teknik adamı Hüseyin Eroğlu, korona virüs kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından tüm futbol camiası gibi evinde vakit geçiriyor. Çocuklarıyla birlikte geçmiş senelerin sıklıkla oynanan Çivili Tahta oyununu hazırladı ve oynadı.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Altınordu'nun başarılı teknik adamı Hüseyin Eroğlu, korona virüs kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından tüm futbol camiası gibi evinde vakit geçiriyor. Çocuklarıyla birlikte geçmiş senelerin sıklıkla oynanan Çivili Tahta oyununu hazırladı ve oynadı.
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Kaynak: Dugout