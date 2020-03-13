Teknik Direktör Hüseyin Çimşir: "Burası Dikensiz Gül Bahçesi Değil" Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, deplasmanda kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. YeniMalatya Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından konuşan Hüseyin Çimşir "Burası dikensiz gül bahçesi değil, saha içinde ve dışında mücadele veriyoruz" dedi.

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, deplasmanda kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. YeniMalatya Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından konuşan Hüseyin Çimşir "Burası dikensiz gül bahçesi değil, saha içinde ve dışında mücadele veriyoruz" dedi. Kaynak: Dugout