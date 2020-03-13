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Ersun Yanal, Trabzonspor, Malatya, Spor

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir: "Burası Dikensiz Gül Bahçesi Değil"

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, deplasmanda kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. YeniMalatya Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından konuşan Hüseyin Çimşir "Burası dikensiz gül bahçesi değil, saha içinde ve dışında mücadele veriyoruz" dedi.

13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, deplasmanda kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. YeniMalatya Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından konuşan Hüseyin Çimşir "Burası dikensiz gül bahçesi değil, saha içinde ve dışında mücadele veriyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir: 'Burası Dikensiz Gül Bahçesi Değil'
Kaynak: Dugout

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