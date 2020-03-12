Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu: "VAR Hakemleri Kendini Maçın Hakemi Olarak Görebiliyor." Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam iyi bir maç oynadıklarını, önde götürdükleri maçta son dakikada puan kaybetmelerini üzüldüklerini belirtti. Maçın hakemleriyle ilgili yorum yapan Hamzaoğlu, "Bizi daha çok hakemlerin kararları üzdü" dedi.

Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam iyi bir maç oynadıklarını, önde götürdükleri maçta son dakikada puan kaybetmelerini üzüldüklerini belirtti. Maçın hakemleriyle ilgili yorum yapan Hamzaoğlu, "Bizi daha çok hakemlerin kararları üzdü" dedi. Kaynak: Dugout