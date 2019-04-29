Teknik Direktör Giray Bulak, 37 Yıl Sonra Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 37 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan teknik direktör Giray Bulak, yıllar sonra ilçede öğrencileriyle bir araya geldi.

Halen Balıkesirspor teknik direktörlüğünü yapan ve aslen Trabzonlu olan ve Giray Bulak, Kızıltepe ilçesinin kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Kızıltepe ilçesinde öğrencileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Bulak, "1982 yılında Trabzonspor'da hocayken stajyerliğim kalksın diye öğretmen olarak Mardin'e atandım. 2 ay yatılı bölgede öğretmenlik yaptım. Sonra merkez beni Kızıltepe Lisesi'ne beden eğitimi öğretmeni olarak öğretmen olmadığı için atadı. Burada 10 ay çalıştım stajyerliğim kalktı. 1982 yılında geldiğimde buradaki arkadaşlarımız Faraç olsun, İbrahim olsun, Latif olsun, Abdulkadir olsun, Suphi olsun bunlar benim öğrencimdi. İsmini daha sayamadığım ve unutamadığım çok öğrencim var. Burada öğretmenlik yaptım ama Kızıltepe ile ilişkilerimi hiç koparmadım. Gençlerle arkadaşlarımızla hep iç içe olduk. Birbirimizi aradık sorduk ve bulduk. İbrahim Aydın başkanımız, Trabzonspor Derneği Başkanı ayrıca o bizi mutlu ediyor" dedi.

Bu günü Kızıltepe'ye ayırdıklarını aktaran Bulak, eşinin Ordulu olduğunu ancak Mardin'de tanıştığını ve onunla evlenmesinin Kızıltepe sayesinde olduğunu dile getirdi. Kızıltepe ile ilgili bir anısını anlatan Giray Bulak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kızlarım, annem, babam Mardin'e gelmişler, Mardin'de bir restoranda yemek yiyiyorlar. Yemek yerken yaşlı bakıyor, siz Giray hocanın kızları mısınız diyor, Kızlarımı bana benzetmişler ve kızım bana bunu telefonda ağlayarak anlattı. Yani böyle bir güzellik burası. Buradaki gençler çabuk ve seri çocuklardır. Emek verilirse ve destek verilirse müthiş bir gurup çıkar ve çok oyuncu çıkar."

Giray Bulak'ın eski öğrencilerinde Faraç Çobanoğlu, yıllar sonra hocalarını görmekten dolayı mutlu olduklarını ve duygulandıklarını söyledi. Çobanoğlu, "1982 yılında Giray hoca bizim beden eğitimi öğretmenimizdi. Hocalarının Kızıltepe'de kısa bir sürede çok güzel faaliyetlerde bulundu" diye konuştu.

Giray Bulak'ın öğrencilerinden Suphi Ertaş da yıllar sonra hocalarını görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ve bir bayram yaşadıklarını kaydetti. - MARDİN

Kaynak: İHA