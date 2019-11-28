Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'daki hedeflerini anlattı Açıklaması

28.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:28

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig'de kalıcı olan bir Samsunspor, daha büyük hedefleri kovalayacak. Avrupa kupalarına oynayan, sonrasında da inşallah Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak Samsunspor'u başarıyla tanıştıracağız." dedi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, futbolculuk döneminin ardından Samsunspor'da 35 yaşında Süper Lig'de teknik direktörlük yaptığını söyledi.

Antrenörlük hayatında hep Süper Lig takımlarını çalıştırdığına işaret eden Sağlam, "Benim buraya gelişim birçok insan için sürpriz oldu ama bence ülke futboluna düşünce devrimi, bakış açısı olarak da geçebilir." ifadesini kullandı.

Başarı için Samsun'da her şeyin bulunduğunu belirten Sağlam, kulüp içi organizasyonu çok iyi planlayıp şehrin dinamiklerini takıma katkı sağlayabilecek şekilde yönlendirebilirlerse bunun takımı çok farklı yerlere taşıyacağını anlattı.

Samsunspor'u önce 1. Lig'e, daha sonra Süper Lig'e taşımayı amaçladıklarını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Ondan sonra şehir desteğini alarak çirkinleşmiş, batağa saplanmış, farklı menfaat ilişkilerinin futbolun yönetici kademelerinde çok çirkin şekilde çıktığı, futbol kalitesinin iyice düştüğü, saha içinde ve dışında spor adına davranışların iyice yozlaştığı bir futbol ortamında Samsunspor'un çok sağlam temeller üzerine kurularak Türk futboluna bir güneş gibi çıkabileceği beklentisi bende var. Samsunspor'u Süper Lig'e taşırken futbol adına çirkinliklerinden arındırarak herkesin saygı duyacağı, futbol adına değerleri ön plana çıkaran, spor adına kaybolmaya yüz tutmuş birçok değeri de almış şekilde bir güneş gibi Samsunspor'u sunmak istiyoruz. Sonra Süper Lig'de kalıcı olan bir Samsunspor, daha büyük hedefleri kovalayacak. Avrupa kupalarına oynayan, sonrasında da inşallah Süper Lig'in altıncı şampiyonu olarak Samsunspor'u başarıyla tanıştıracağız."

Kaynak: AA